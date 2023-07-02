على أجندة قمة فيلنيوس.. ضمانات أمنية لأوكرانيا بدلا من عضوية الناتو

منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عام، سارت جهود الغرب لمساعدة أوكرانيا بين عدة مسارات، منها حرمان روسيا من النصر، ولكن تجنب الحرب المباشرة بينها وبين حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلا أن أوكرانيا تريد المزيد، حيث تقدمت رسمياً بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في سبتمبر 2022، ولكن من المتوقع أن يتم رفض هذا الطلب في الوقت الحالي، وبدلاً من ذلك، وبينما يستعد حلف الأطلسي الناتو لقمته المقبلة في «فيلنيوس»، عاصمة ليتوانيا، على مدار يومي 11 و12 يوليو الجاري، يبحث القادة الغربيون إمكانية منح أوكرانيا «ضمانات أمنية دائمة».

أفضل ضمان أمني لأوكرانيا عضوية الناتو

وبحسب مجلة «إيكونومست» البريطانية، فإنه بالنسبة لأوكرانيا، أفضل ضمان أمني هو عضوية الناتو، مما يضمن لها الدفاع المتبادل، حيث تنص المادة 5 من المعاهدة التأسيسية للحلف على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع، لكن أمريكا، على وجه الخصوص، قلقة من أن قبول أوكرانيا في حالة حرب، قد يعني أن على دول الناتو أن تقاتل ضد روسيا، وأي شيء أقل من ذلك، سيفسر أن المادة 5 لا تطبق في الوقت الحالي، أو أنها لا تغطي دول المواجهة، وقد يؤدي إلى إبطال الالتزام بالدفاع المتبادل.

مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها

وأضافت المجلة أنه بدلاً من ذلك، يناقش الحلفاء الغربيون سبل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بنفسها الآن وفي المستقبل، لأن هدفهم هو تعزيز مصداقية وعد الغرب بدعم أوكرانيا «لأطول فترة ممكنة»، وبالتالي إضعاف أمل روسيا في أن شن حرب طويلة يمكن أن تقلب الطاولة، والهدف الآخر هو تأمين المساعدة الغربية لأوكرانيا في حالة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.

اتفاق كييف لضمان أمن أوكرانيا

وأوضحت المجلة أن نسخة من الضمانات الغربية قد نشرت في العام الماضي في «اتفاق كييف الأمني»، وهو اقتراح قدمه أندرس فوج راسموسن، الأمين العام السابق لحلف الناتو، وأندريه يرماك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وقد حدد الاتفاق، من بين أمور أخرى، بذل جهود لعدة عقود من الاستثمار المستمر في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا، ونقل الأسلحة القابل للتطوير والدعم الاستخباري من الحلفاء، والبعثات التدريبية المكثفة، والتدريبات المشتركة تحت علم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.