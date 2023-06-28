«الناتو» يوافق على احتفاظ ستولتنبرج بمنصبه.. ورئيس وزراء الدنمارك يسعى لخلافته

أعلنت وسائل إعلام نرويجية، موافقة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» على بقاء الأمين العام للتكتل العسكري ينس ستولتنبرج في منصبه لعام آخر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلامية أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» كان يفترض أن يستقيل في أول أكتوبر الماضي، لكن في مارس من العام ذاته قرر قادة دول التكتل العسكري تمديد ولايته إلى 30 سبتمبر 2023، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، نقلت قناة «إن آر كيه» النرويجية عن مصادر خاصة، قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من ستولتنبرج البقاء في منصبه لمدة عام آخر.

كانت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية أشارت في وقت سابق، إلى أن رئيس وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن يفكر بجدية في التقدم لشغل منصب الأمين العام الجديد لـ«الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.