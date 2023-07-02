انطلاق التليسكوب الأوروبي «إقليدس» في مهمة لكشف أحد أهم أسرار الكون

عرضت فضائية «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية، قبل قليل، مقطع فيديو يرصد انطلاق التليسكوب الأوروبي «إقليدس» إلى الفضاء، اليوم الأحد، في مهمة لكشف أحد أهم أسرار الكون.

أهم الألغاز في علم الفلك

وأوضحت الفضائية الأوروبية التي تبث بالعربية، أن التليسكوب الفضائي الأوروبي «إقليدس» (Euclid) انطلق من قاعدة كيب كانافيرال، في ولاية فلوريدا الأمريكية، في مهمة لكشف أحد أهم الألغاز في علم الفلك، والذي يتمثل في كشف أسرار مادتين مظلمتين غامضتين تشكلان 95% من الكون، لكن لا تتوفر أي معطيات تقريباً عن طبيعتهما الدقيقة.

وكالة الفضاء الأوروبية

وأشارت إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية اضطرت إلى اللجوء للشركة المملوكة من الملياردير إيلون ماسك، لإطلاق المهمة، بعد أن سحبت روسيا صواريخها من طراز «سويوز»، رداً على العقوبات الغربية عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن ينضم التليسكوب الأوروبي «إقليدس»، الذي يبلغ وزنه 2 طن، وصممته شركة «تاليس ألينيا سبايس»، بعد شهر من انطلاق رحلته، إلى التليسكوب الفضائي «جيمس ويب»، في نقطة مستقرة على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، تسمى نقطة «لاجرانج» الثانية.