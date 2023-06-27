سلطان النيادي ينشر صورة للكعبة ومشعر منى في يوم التروية من الفضاء

التقط رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورا للكعبة الشريفة في مكة وخيام الحجاج في منى، خلال «يوم التروية»، من على متن محطة الفضاء الدولية التي يتواجد فيها.

وكتب «النيادي» عبر حسابه في «تويتر»: «حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحج الأكبر».

وأضاف: «منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في «يوم التروية» ويظهر فيه بيت الله الحرام، وخيام الحجاج في منى».

حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحج الأكبر.

منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في "يوم التروية" ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج في منى pic.twitter.com/VZgzdAY9Mf — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 27, 2023

الحجاج يصلون إلى مشعر منى

ووصل الحجاج إلى مشعر منى، أمس، لقضاء يوم التروية، حتى بزوغ شمس اليوم، وهو الأهم في الحج، يوم عرفة.

يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويبعد عن المسجد الحرام بحوالي 7 كيلومترات شمال شرقاً، يحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية ويعتبر حداً من حدود الحرم، ولا يسكن إلا خلال فترة الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي «محسر».

ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من الإقامة في مكة أو خارجها، ويجب عليهم مغادرتها قبل بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، بينما يظل الحجاج في مكة حتى يتوجهوا للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إلى مكة بعد «النفرة» من عرفة ويمضون لياليهم في مزدلفة لقضاء أيام (10-11-12-13) ورمي الجمرات الثلاث (العقبة، والوسطى، والصغرى)، إلا إذا كان هناك ضرورة للتعجيل.