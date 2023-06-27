رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سلطان النيادي ينشر صورة للكعبة ومشعر منى في يوم التروية من الفضاء

كتب:

أحمد عادل موسى
04:35 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الكعبة ومشعر منى بيوم التروية بعدسة سلطان النيادي من الفضاء

الكعبة ومشعر منى بيوم التروية بعدسة سلطان النيادي من الفضاء

التقط رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورا للكعبة الشريفة في مكة وخيام الحجاج في منى، خلال «يوم التروية»، من على متن محطة الفضاء الدولية التي يتواجد فيها.  

وكتب «النيادي» عبر حسابه في «تويتر»: «حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحج الأكبر».

وأضاف: «منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في «يوم التروية» ويظهر فيه بيت الله الحرام، وخيام الحجاج في منى».

الحجاج يصلون إلى مشعر منى

ووصل الحجاج إلى مشعر منى، أمس، لقضاء يوم التروية، حتى بزوغ شمس اليوم، وهو الأهم في الحج، يوم عرفة.

يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويبعد عن المسجد الحرام بحوالي 7 كيلومترات شمال شرقاً، يحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية ويعتبر حداً من حدود الحرم، ولا يسكن إلا خلال فترة الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي «محسر».

ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من الإقامة في مكة أو خارجها، ويجب عليهم مغادرتها قبل بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، بينما يظل الحجاج في مكة حتى يتوجهوا للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إلى مكة بعد «النفرة» من عرفة ويمضون لياليهم في مزدلفة لقضاء أيام (10-11-12-13) ورمي الجمرات الثلاث (العقبة، والوسطى، والصغرى)، إلا إذا كان هناك ضرورة للتعجيل.   

اقرأ المزيد:

مراكز العزيمة لعلاج الإدمان تتزين بمجسمات الكعبة لاستقبال عيد الأضحى

في مشهد مؤثر.. كفيفة تستند على فرد أمن أثناء الطواف حول الكعبة (فيديو)

عائلة «القصبجي» تتوارث صناعة كسوة الكعبة في مصر.. رحلة بدأت من 100 سنة

بعد لمس الكعبة والحجر الأسود.. حجاج بيت الله: «راحة قلب لا مثيل لها»

من هو سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي؟

رائد الفضاء الإماراتي يصور اللقطات الأولى من كاميرا مثبتة على خوذته «فيديو»
بقلم أحمد عادل موسى