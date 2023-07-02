مفاجأة كبرى لجماهير الأهلي بشأن عودة تريزيجيه

أكدت صحيفة «فوتو سبور» التركية أن محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور، عاد على رادار النادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة استعدادًا للموسم الجديد.

تقارير تكشف جلسة تريزيجيه مع مسؤولي الأهلي

وكشفت الصحيفة أنّ تريزيجيه التقى بعض المسؤولين عن إدارة الأهلي، وأبدوا رغبتهم في استعادة اللاعب مرة أخرى، خلال المريكاتو الصيفي، وقبل خوض الأهلي نهائيات بطولة كأس العالم للأندية.

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وأضافت الصحيفة: «استمرار تريزيجيه مع طرابزون سبور غير محتمل بعد تعاقد الأخير مع الجناح الأيسر، ميسلاف أورسيتش، من ساوثهامبتون ليقلص فرص المصري الدولي».