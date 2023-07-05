عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة وقائمة الراحلين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير صفقات الأهلي الجديدة لدعم المارد الأحمر في ظل خطة المارد الأحمر لبناء فريق قوي يستمر على منصات التتويج، بجانب الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم في الصيف المقبل.

وقال «شوبير»، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت»، «الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب سوى مهاجم قوي، لدعم خط الهجوم، وفيما يتعلق بمحمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، كان رد الأخير على الاهلي بأن المفاوضات ستكون بنهاية الموسم لحين حسم موقف الفريق بشكل عام».

وعن اللاعبين الراحلين، أكد «أيمن أشرف سيغادر الأهلي بنهاية الموسم، ونفس الأمر لبرنو سافيو سيكون خارج القلعة الحمراء أيضا في الصيف المقبل بقرار من مارسيل كولر».

وتابع: «شادي حسين وعلي لطفي كان تم إنهاء اجراءات انضمامهم لنادِي زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في الموسم الجديد، وحدثت تطورات بسبب محمد الشناوي».

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، «الأهلي أوقف تسليم الاستغناء لعلي لطفي إلى نادي زد، لحين حسم موقف محمد الشناوي في السعودي، ولا يوجد أي مفاوضات مع الشناوي في الفترة الماضية».