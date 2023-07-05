تحرك مفاجئ من النصر السعودي مع الأهلي بشأن التعاقد مع محمد الشناوي

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انتقال محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن ارتبط اسم حارس القلعة الحمراء بالرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كاشفًا أن ديفيد دي خيا هو من يعطل الصفقة حتى الآن.

النصر السعودي يستفسر عن موقف الأهلي من بيع الشناوي

وقال «شوبير»، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت»، إن أحد مسؤولي نادي النصر السعودي تحدث مع أحد مسؤولي الأهلي لمعرفة موقف محمد الشناوي مع الأهلي في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن مسؤول الأحمر رد عليه بمعرفة العرض الذي سيتم تقديمه للتعاقد مع حارس بطل أفريقيا.

وأكد أن موقف النصر السعودي من التعاقد مع محمد الشناوي واضح وهو ضم حارس جديد بسبب حارسه اوسبينا، الذي أصيب مرة أخرى في الفترة الماضية مع منتخب بلاده.

وتابع: «النصر يفاوض الحارس الإسباني دي خيا حارس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة في ظل انتهاء عقد الحارس مع النادي الإنجليزي».

واختتم: «دي خيا هو من يعطل صفقة انتقال محمد الشناوي إلى النصر السعودي، فإذا نجح النصر في اقناع دي خيا بالانتقال إلى النصر سيكون هو الأقرب، وحال فشل الصفقة سيكون الأقرب محمد الشناوي»، مشيرًًا في الوقت نفسه إلى أن الأهلي أرجأ إنهاء إجراءت انتقال علي لطفي إلى نادِ زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز لحين معرفة موقف الشناوي من الرحيل».