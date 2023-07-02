أستاذ بجامعة عين شمس: مصر حققت نقلة طبية بفضل المبادرات الصحية

قال أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بكلية الطب جامعة عين شمس، إنّ مبادرة 100 يوم صحة، تستكمل كل ما تم إجراؤه من مبادرات سابقة والتي كان لها دورًا كبيرًا في الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وهذا نقلة كبيرة في النظام العلاجي في مصر.

المضاعفات والمشاكل الصحية

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكستر اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها يجعلنا نتعامل مع حالات بسيطة ويعطي الفرصة لعدم الدخول في المضاعفات والمشكلات الصحية الكبيرة.

نقلة نوعية كبيرة في الخدمات الصحية

وأكد أنّ هذه المبادرات نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الصحية من خلال وحدات الرعاية الأولية والقوافل الطبية إلى جانب تجهيز المستشفيات التي تقوم بعمل عمليات كبيرة كان أصحابها ينتظرون لفترات طويلة ومن ضمن المبادرات القضاء على قوائم الانتظار.