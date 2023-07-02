خبير: ثقة الشعب في الرئيس من أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك وضوح وشفافية في الحديث بين الرئيس والشعب، إذ كانت هناك ثقة من الشعب في الرئيس السيسي، وتلك الثقة كانت أحد عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

الاقتصاد المصري التنموي

وأكد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد المصري كان متدهورًا بصورة كبيرة، إضافة إلى انعدام الاستثمارات نتيجة الانهيار والاضطراب الأمني، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا التي أدت إلى تراجع كامل في مؤشرات الدول العالمية كافة، وبالرغم من تلك التحديات إلا أن الدولة المصرية استطاعت عمل طفرة حقيقية اقتصادية في ظل تلك المعوقات.

التنمية المتوازنة

وأضاف في حديثه، أن مصر تتبع أسلوب التنمية المتوازنة بين القطاعات، وذلك المحور تم تفعيله من خلال تأسيس بنية تحتية قوية من تطوير الموانئ والطرق مع توفير حوافز كثيرة للقطاع الخاص، وبالتالي حرص القطاع الخاص على المشاركة في البرنامج الإصلاحي المصري في ظل توافر تلك المميزات التي منحتها الدولة المصرية للمصنعين.