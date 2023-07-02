«إكسترا نيوز»: نمو اقتصادي بفضل رؤية مصر 2030 بعد نجاح ثورة 30 يونيو

استعرضت شاشة «إكسترا نيوز» تقريراً عن أداء الاقتصاد المصري وسط الأزمات العالمية المتتالية، والذي يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من هذه التحديات.

ثورة 30 يونيو ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري

ووفقاً لتقرير «الاقتصاد المصري.. نمو مستمر رغم الأزمات والتحديات العالمية»، فإنَّ سياسات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة المصرية بفضل نجاح ثورة 30 يونيو ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وقدرته على التصدي للأزمات وامتصاص الصدمات، وتحديداً منذ عام 2016.

تبني رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

وتابع التقرير أنَّ الدولة المصرية عملت على دفع عجلة الإنتاج والاستثمار واتخاذ الاجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، بجانب تعظيم مشاركة القطاع الخاص مع التركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة بما سيكون له انعكاسات إيجابية على آفاق معدلات النمو وفقا للمؤسسات الاقتصادية الدولية.

يقول الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنَّه منذ عامي 2014 و2015 دخل الاقتصاد المصري في مرحلة العمل باسترتيجية التنمية المستدامة أو رؤية 2030، وكانت تمتد لكافة القطاعات لعمل مشروعات قومية الهدف منها تحسين الوضع والمؤشرات الاقتصادية ما نتج عنه مشروعات قومية للدولة لـ«البنية التحتية» و«المجمعات الصناعية» و«التوسع في الرقعة الزراعية».

وأضاف «السيد» خلال التقرير أنَّ الدولة المصرية نجحت في تحقيق إصلاح اقتصادي شامل لينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية لينتج فائض أولي بالموازنة العامة بنسب تراوحت بين 1.5 و2%، وارتفاع معدلات النمو من 2 و5.5% بل في عام 2019 تجاوزت الـ6%، تزامناً مع تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 7.2% بدلاً من 13.8%، بجانب تطوير البنية التحتية وعمليات إنشاء الطرق لتحتل المرتبة 31 عالمياً.