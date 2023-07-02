خبير سياسي لـ«إكسترا نيوز»: القوات الروسية متحصنة ولمدة عام

قال نبيل رشوان، الخبير السياسي المتخصص في الشأن الروسي، إنه من الصعب الحكم على فشل الهجوم المضاد لأوكرانيا، خاصةً وأنها أعلنت عن سيطرتها على 130 أو 140 كيلومتراً من الأراضي الأوكرانية، التي كانت تشهد انتشاراً للقوات الروسية بها، واستعادة السيطرة على عدد من القرى، وهو الأمر الذي تعتبروه كييف نجاحاً لقواتها.

الهجوم المضاد يتطلب 3 أضعاف القوات الأوكرانية

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القوات الروسية متحصنة ولمدة عام، تنشئ تحصينات، وكل هذا له تأثير على سير العمليات بالنسبة للجانب الأوكراني، والهجوم يحتاج إلى 3 أضعاف القوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الجانب الأوكراني لا يريد تحرير كافة الأراضي الأوكرانية، ولكنه يأمل في تحقيق انتصار تكتيكي في حال حدوث مفاوضات.

روسيا حققت مكاسب كبيرة بالأزمة الأوكرانية

وأكد أن روسيا حققت مكاسب كبيرة خلال الأزمة الأوكرانية، فهي تسيطر على ما بين 15 إلى 20% من الأراضي الأوكرانية، وربما كانت تطمح لأكثر وهو السيطرة على كييف وتغيير النظام هناك، ولكن يبدو أن الأمور لم تكن تسير على ما يرام، خاصة أنها وقفت كثيرًا على الحدود في حصار أوكرانيا، الأمر الذي دفع الغرب لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب الجنود.