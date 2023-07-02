إكسترا نيوز: تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

أعلنت قناة اكسترا نيوز، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري تقدما كبيرا، إذ بلغ عدد المستفيدين مليون و100 ألف مواطن في 22 محافظة.

1477 قرية بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

وأوضحت اكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت 1477 قرية بعدد مشروعات 23 ألف مشروع متنوع بتكلفة 350 مليار جنيه.

وكانت حياة كريمة نظمت 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر يوليو بقرى مراكز أسيوط والقوصية ومنفلوط وصدفا، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين خاصة بالقرى والنجوع المحرومة، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان.

الاستثمارات الحكومية في محافظات الصعيد

وحظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية بـ1.8 تريليون جنيه، وتم إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة، كما أنه تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإقامة 365 كوبري ونفق بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه.