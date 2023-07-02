«إكسترا نيوز»: القوات الأوكرانية تخوض معارك شرسة بالمنطقة الشرقية

أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة تخوض معارك شرسة مع قوات روسية تتقدم في المناطق الشرقية، وفقاً لخبر عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية منذ قليل.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنَّ أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صدّ هجوم جوي شنته القوات الروسية على كييف، في وقت مبكر من صباح اليوم.

الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على كييف

ودوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا، بعد الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، للتحذير من غارات جوية.

وفي المقابل، أكّدت قيادة مجموعة القوات الجنوبية الروسية، في تصريحات خاصة لوكالة «تاس» الروسية، أنَّ القوات الروسية المحمولة جوا صدت هجوم 300 جندي أوكراني، مدعومين بـ6 دبابات و10 مصفحات في دونيتسك.

نصيحة رئيس مجلس الأمن الروسي لماكرون

وفي وقت سابق، وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، نصيحة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تشهد بلاده اضطرابات واسعة، حيث طلب منه السعي إلى الوقوف في صف شعبه، بدلاً من دعم أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، في أزمتها الراهنة مع روسيا الاتحادية.

وقال «مدفيديف»، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «يتوجب على ماكرون، الذي يستمر بالتصريح حول دعمه لأوكرانيا، أن يقف إلى جانب شعبه، بدلاً من القول مراراً إنه يقف إلى جانب أوكرانيا».