أوكرانيا تشن 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أنَّ القوات الجوية شنت 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

استهداف 3 مراكز قيادة ومحطة رادار

ونقلت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية عن الهيئة قولها، في بيان، إن قوات المدفعية والصواريخ تمكنت أيضا من استهداف ثلاثة مراكز قيادة ومحطة رادار و13 وحدة مدفعية وموقعين ارتكاز للقوات الروسية، وأوضحت أنَّ القوات الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية تعرضت لهجوم من القوات الروسية فى زابوروجيا.

إسقاط 10 طائرات روسية دون طيار

وأعلنت القوات الجوية إسقاط 10 طائرات روسية دون طيار، خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 228 ألفًا و340 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء «يوكرين».