رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إنجازات قطاع السياحة خلال 10 سنوات.. نافس الوجهات العالمية

كتب:

محمد أيمن سالم
08:53 م | الأحد 02 يوليو 2023
قطاع السياحة

قطاع السياحة

قدمت قناة إكسترا نيوز تقريرًا عن أهم ما تم إنجازه في السياحة المصرية بعد مرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو.

أهم الإنجازات التي شهدها قطاع السياحة

شهد قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو.

عملت الدولة على النهوض بالقطاع السياحي ليكون قادرًا على المنافسة مع الوجهات العالمية.

الاستراتيجية الوطنية

وضعت أجهزة الدولة الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو سياحي يتراوح بين 25% و30% سنويًا.

وجهت الدولة دعمًا كبيرًا للقطاع خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية مثل فيلم «مصر الحضارة».

إنتاج فيلم توثيقي لأعمال إعادة الألوان لمعابد الأقصر والكرنك وإسنا ودندرة.

إطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة.

اقرأ المزيد:

«إكسترا نيوز» تكشف أبرز إنجازات الاقتصاد بعد 30 يونيو: طفرة غير مسبوقة

«إكسترا نيوز»: نمو اقتصادي بفضل رؤية مصر 2030 بعد نجاح ثورة 30 يونيو

إكسترا نيوز تعرض تقريرا بعنوان «30 يونيو.. استعادة وطن»

سجل الوطن| آخر 24 ساعة في حكم الإخوان.. ماذا حدث بعد يومين من ثورة 30 يونيو؟

مدير عام ثقافة الطفل: القضاء على العشوائيات أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو
بقلم محمد أيمن سالم