مدير عام ثقافة الطفل: القضاء على العشوائيات أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو

قالت الدكتور جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمنسق العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، إنّ أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو، تمثّلت في القضاء على العشوائيات، لافتةً إلى أنّ تطوير وتنمية العشوائيات يستغرق وقتا طويلا وخططا تنفيذية على أرض الواقع، لأنها خطط متوسطة المدى.

وأضافت «حسن»، خلال حوارها في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «من خلال الخطط التنفيذية التي تم وضعها، شعرنا بأنّ هناك نقلة نوعية حدثت وهناك استجابة كبيرة جدا، ونقول إنّ الدارسين والباحثين في أشد الاحتياج إلى هذه النقلة، هم متعطشون للاهتمام بالفن والثقافة حتى نبني الإنسان والطفل الصغير وتعديل السلوكيات بالفن والثقافة».

البرامج التنفيذية بالطفل

وتابعت: «ندمج البرامج التنفيذية بالطفل من سن 7 حتى 18 عاما، وكوننا فرقا شعبية في الكورال بالأسمرات منذ 4 سنوات، والطفل بدأ يهتم بالمجيئ إلى قصر الثقافة وعدل من سلوكه، وعقدنا الكثير من الندوات الثقافية».

وأوضحت: «بدأنا نشعر بأنّ هناك تغيير حقيقي على أرض الواقع فيما يتعلق بالعنف، وثقافة الاعتذار مهمة جدا في هذا الصدد، والبرامج التي وضعناها بالتشبيك مع مؤسسات الدولة كان لها ثمار إيجابية جدا، والتغيير أصبح ملموسا على أرض الواقع».

وأكملت: «الأطفال في الأسمرات أصبحوا يتطلعون إلى أفكار كثيرة لم يتعرضوا لها من قبل، مثل المواطنة وحب الوطن، وعندما ذهبوا إلى بانوراما أكتوبر لم يكونوا على معرفة بحرب 1973م، كما نظمنا رحلات عديدة للقاهرة التاريخية والمتاحف الأثرية، فشعر الطفل بأنّه جزء من الجمهورية الجديدة، ونفذنا برنامجا للتحول الرقمي من خلال أخصائيين، وكل ذلك لم يحدث في حي الأسمرات فقط، لكن هناك روضة السيدة أيضا وحدائق أكتوبر».