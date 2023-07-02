سجل الوطن| آخر 24 ساعة في حكم الإخوان.. ماذا حدث بعد يومين من ثورة 30 يونيو؟

لم يتوقف اندفاع الملايين إلى الميادين والشوارع بانقضاء يوم 30 يونيو، لكنه كان تأريخا ليوم الحسم، فبعدما أعلنت جريدة الوطن في مانشيت صبيحة ثورة 30 يونيو «إحنا الشرعية»، جاء في صدارة عددها يوم 2 يوليو 2013 وصف لحال الشعب، الذي قرر أنّ هذا اليوم «آخر 24 ساعة في حكم الإخوان»، ونستعرض من خلال سلسلة «سجل الوطن» كيف وثّقت الجريدة ذلك اليوم المهم.

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ففي هذا اليوم وبعد يومين من ثورة 30 يونيو، كتبت القوات المسلحة كلمة النهاية لحكم محمد مرسي بناء على رغبة الشعب والثورة، وأمهلت مؤسسة رئاسة الجمهورية 48 ساعة للاستجابة لمطالب الثورة والشعب، بعد خروج الملايين للتعبير عن رأيهم وإرادتهم بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق، مشددة على أنّه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المدة المحددة سيكون لزامًا عليها استنادًا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية، واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة.

وعلى المستوى الشعبي، حاصرت القوى الثورية والسياسية قصر القبة في مليونية «النهاية» بعد انتهاء المهلة التي منحتها حركة تمرد للرئيس المعزول محمد مرسي بالتنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنت جبهة الانقاذ الوطني سقوط شرعية النظام الحالي، مؤكدة أنّه لا بديل سوى الاستجابة لمطالب الملايين والرحيل فورًا.

وغلّف الدم قلوب المصريين بوقوع «شهداء الإرهاب الإخواني»، بعدما أطلق تنظيم الإخوان الإرهابي الرصاص الحي على عشرات المتظاهرين الذين اقتحموا مكتب تنظيم الإخوان الإرهابي في المقطم، وأحرقوه من الداخل، وذلك بعد 12 ساعة من المواجهات مع أعضاء التنظيم، وعموما في المحافظات كانت الاشتباكات واضحة، وطن في مواجهة تنظيم، انتشرت حينها خريطة العنف المتوقع في ثورة 30 يونيو ليمتد إلى كل محافظات الثورة، تبدأ الأحداث في معظمها بمسيرة ﻏﻀﺐ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻹﺧﻮان وأﻧﺼﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮل المسيرة إﻟﻰ «أرض ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ» ﻳﺴﻘﻂ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﺘﻠﻰ والمصابون.