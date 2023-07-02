أحمد موسى: منحة التموين الاستثنائية وفرت السلع الأساسية لـ36 مليون مواطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعما استثنائيا أسعد 36 مليون مواطن، وساهم في تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عليهم، مشيرا إلى أن هذا الدعم توقف بالأمس، وهو ما أحزن العديد من المواطنين.

الدعم الاستثنائي

وناشد أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الحكومة باستمرار الدعم الاستثنائي المخصص على البطاقات التموينية حتى نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن قيمة الدعم الاستثنائي 900 مليون جنيه وهو رقم ليس كبيرا على مصر.

وأردف أنّ الدعم الاستثنائي ساعد المواطنين على توفير السلع الأساسية إلى قرب نهاية الشهر، بعدما كانت تنفد في نصف الشهر: «100 جنيه على البطاقة بتساعد ناس كتير».

توفير السلع الأساسية

واختتم الإعلامي أحمد موسى بالإشارة إلى أنّه في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ساهمت المنحة الاستثنائية على بطاقة التموين ساهمت في توفير السلع الأساسية.