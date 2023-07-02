جمال عبد الرحيم لـ إكسترا نيوز: نشهد طفرة في ترميم الآثار الإسلامية

قال الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار اهتموا بالآثار المصرية بصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة، مؤكدا اننا نشهد طفرة وثورة فى ترميم الآثار الإسلامية.

المجال السياحي في مصر

وأضاف جمال عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة مهتمة بتطوير الآثار الإسلامية من أجل توسع المجال السياحي في مصر، خاصة السياحة الثقافية الأثرية، لافتا إلى أن متحف الحضارة القومي به جناح كبير خاص بالفنون الإسلامية عبر العصور، وآخرها إقامة جناح للنسيج المصري عبر العصور.

تابع جمال عبد الرحيم، نرى الكثير من الآثار التي تم الانتهاء من ترميمها؛ منها جامع الحاكم بأمر الله، والظاهر بيبرس العظيم المؤسس لدولة المماليك البحرية، لافتا إلى أن المنطقة حول جامع عمرو بن العاص ستكون منتجع سياحي في غاية الجمال.