تنظيم مهرجان السكيت بمركز شباب بيلا بكفر الشيخ ضمن فاعليات «العيد أحلى»

نظم مركز شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مهرجان السكيت للفتيات والشباب المترددين على المركز ضمن فاعليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، وما زالت المبادرة مستمرة من محافظة كفر الشيخ.

تستقبل مراكز شباب المحافظة الجمهور من كل الأعمار لتقديم خدماتها الترفيهية والرياضية المتنوعة تفعيلاً للمبادرة بمشاركة 245 مركز شباب تابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت ما يزيد عن 150 ألف مواطن على مدار أيام عيد الأضحى

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأول لعيد الأضحى المبارك المصلين لأداء صلاة العيد بعدد 26 ساحة، واستقبلت ما يقرب من 50 ألف مصلى، كما رصدت اللجان المتابعة لأداء مراكز الشباب خلال المبادرة استقبال ما يزيد عن 150 ألف مواطن على مدار أيام عيد الأضحى فى مراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكداً أنّ المديرية وضعت فى وقت سابق خطة عمل لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والرياضية لرواد مراكز الشباب من «كرنفالات احتفالية، وعروض فنية، وألعاب، وملاهى للأطفال».

تقديم الخدمات بمراكز الشباب حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية

وأوضح «محروس»، أنّ مراكز الشباب تستقبل المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وتستمر فى تقديم خدماتها حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الإدارة العامة للشباب، والمركز الإعلامي بالمديرية، والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، وفرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ، بمتابعة مديرى الإدارات الفرعية، وتُقدم كافة خدماتها للمواطنين بالمجان، مشيراً إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة.