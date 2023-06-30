تفاصيل مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» في ثالث أيام عيد الأضحى

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات مبادرة عيد الأضحى «العيد أحلى بمراكز الشباب في ثالث أيام عيد الأضحى»؛ لإدخال البهجة والسعادة على المواطنين، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على إتاحة جميع مراكز الشباب لاستقبال المواطنين بالمجان، مشددا على تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة حريصة على فتح مراكز الشباب أمام جموع المواطنين لاسيما، الشباب من مختلف الفئات العمرية، وذلك في إطار الدور المجتمعي الكبير وتمكين الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة بمراكز الشباب.

وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.