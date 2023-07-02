تقديم الصف الأول الثانوي 2023 - 2024 بالمحافظات.. اعرف الخطوات

تقديم الصف الأول الثانوي 2023 - 2024، يشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء المحافظات، لمعرفة طريقة وخطوات التقديم وموعد الانتهاء من التقديم للمرحلة للصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023 - 2024 وخطوات التقديم تستعرضه «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023 - 2024

وجاء التقديم على الصف الأول الثانوي 2023 - 2024 بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم كالتالي:

- الدخول على الموقع منصة التنسيق الثانوي من هذا الرابط.

- النقر على التسجيل بحساب الوزارة للذهاب إلى صفحة «تسجيل الدخول».

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الالكتروني كلمة المرور.

- عقب تسجيل الدخول سوف تظهر صفحة الملف الشخصي.

- الضغط على «الدخول إلى التنسيق» للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق.

- الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق للاطلاع على تفاصيل التعليم العام أو التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم الفني.

- الضغط على زر إملاء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق.

- ستظهر لك صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب في هذه الصفحة باختيار رغباته وترتيبها.

- عقب إضافة جميع الرغبات يقوم الطالب بالضغط على زر مراجعة الرغبات.

- سيتم الدخول لصفحة «مراجعة الرغبات»، ويراجع الطالب رغباته لحفظها أو إجراء تعديل عليها، ثم الضغط على حفظ لإتمام تسجيل الرغبات ويتاح بعدها إما طباعة الرغبات وحفظها في صيغة PDF أو تعديلها.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023 - 2024

وجاءت الأوراق المطلوبة تقديم الصف الأول الثانوي 2023 - 2024:

- ملف للتقديم للصف الأول الثانوي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- شهادة نجاح بالحصول على الشهادة الإعدادية.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

- عدد 6 صور مقاس 4 * 6.

- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات.

- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج.

- الطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

- تقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام.