أخبار امتحانات الثانوية العامة.. تباين آراء الطلاب بشأن مادتي الفيزياء والتاريخ

رصد ائتلاف أولياء أمور مصر، أخبار امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء والتاريخ، اللتان أداهما طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية، اليوم الأحد 2 يوليو 2023، بعد استأنف إجازة عيد الأضحى، وفقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من وزارة التربية والتعليم، إذ حصل الطلاب على إجازة 5 أيام قبل امتحان التاريخ والفيزياء.

اخبار امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء والتاريخ

أوضحت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أنَّ مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، والذي أدى فيها الطلاب مادة الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، في رابع أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إنَّ هناك تباين في الآراء بين طلاب وأولياء الأمور حول مستوى امتحان مادة الفيزياء بين أنه في مستوى الطالب المتوسط أو فوق المتوسط وإن كان النسبة الأكبر اعتبرته في مستوى الطالب المتوسط، ويوجد بعض الأسئلة التي تقدر من 4 أو 5 أسئلة بها تريكات لتمييز الطالب المتفوق ويحتاج وقت، ووصفوه بأنَّه أسهل من امتحان مادة الكيمياء وأنه عوضهم عن امتحان الكيمياء بحسب قولهم.

تباين الآراء في مستوى امتحان التاريخ

وأضافت مؤسس ائتلاف مصر، بينما كان هناك تباين في الآراء حول مستوى امتحان مادة التاريخ بين مستوى الطالب المتوسط وفوق مستوى الطالب المتوسط وأن كان الأغلبية اعتبرته في مستوى الطالب فوق المتوسط فهو يحتاج تركيز ووقت لأن به تريكات واحتوى في أسئلة الاختيار من متعدد على إجابات متشابهة مما زاد من توتر الطلاب وحيرتهم ووصفوه انه اصعب من امتحان مادة الجغرافيا.