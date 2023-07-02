5 إصابات بين طلاب الثانوية العامة ببني سويف.. هبوط وإغماء واشتباه زائدة

أصيب 5 طلاب بالثانوية العامة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، خلال أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتراوحت الإصابات بين هبوط وإغماء واشتباه زائدة.

إصابة طالبة بإغماء في بني سويف

وأصيبت طالبة بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، بحالة إغماء، وتبين أنها تدعى «داليا. ن . ش»، 18 عاما، مقيمة بقرية باها بمركز بني سويف، وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

إصابة 3 طلاب بحالة هبوط

كما أصيب 3 طلاب بهبوط خلال أداء امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء والتاريخ بمركزي الفشن وسمسطا جنوب محافظة بني سويف، وهم «أحمد. ع . أ» بلجنة مدرسة أحمد زويل بسمسطا، و«مروة . أ. ع» بلجنة مدرسة سمسطا التجارية بنات، وجرى نقلهما إلى مستشفى سمسطا المركزي، لتلقي الاسعافات الأولية، و«سوزان. أ . ص» بلجنة مدرسة الإعدادية في مركز الفشن، وجرى نقلها إلى مستشفى الفشن المركزي.

اصابة طالبة ثانوية عامة باشتباه زائدة

كما نقلت سيارة إسعاف طالبة ثانوية عامة بلجنة مدرسة سمسطا الثانوية التجارية بنات، خلال الامتحانات وتدعى «كنزي. أ . ط»، إثر إصابتها باشتباه زائدة، وجرى نقلها إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الاولية اللازمة.

وأدى أكثر من 19 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، في مادتي الفيزياء والتاريخ.