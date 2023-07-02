الاتصالات السعودية: الحجاج استهلكوا 4.56 آلاف تيرابايت في 10 أيام

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن استهلاك الحجاج للانترنت خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي وصلت لنحو 4.56 آلاف تيرابايت، وهو ما يعادل مشاهدة 1.87 مليون ساعة.

استهلاك الحجاج من الانترنت

وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء اليوم الأحد، إن حجم استهلاك البيانات ارتفع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في أول أيام عيد الأضحي المبارك، ليكون 4.56 آلاف تيرابايت، وذلك حسب مؤشرات الاتصالات المرصودة لعام 1444هجرية، حيث شهد الحجاج يوم عيد الأضحى المبارك وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

ولفتت الهيئة إلى أن معدل استهلاك البيانات يعادل مشاهدة 1.87 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات 709 ميجابايت للمشترك، متجاوزاً ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميجابايت للمشترك.

سرعة تحميل الانترنت المتنقل

وأوضحت هيئة الاتصالات السعودية في إحصاءاتها اليومية، أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل بلغت 220 ميجابت في الثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 33 ميجابت في الثانية.

أكثر التطبيقات استهلاكاً خلال الحج

وأشارت الهيئة إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات خلال يوم عيد الأضحى المبارك، جاءت على النحو التالي: «تيك توك، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام».