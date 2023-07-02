رئيس بعثة الحج السياحي: 839 حاجا يعودون إلى القاهرة غدا

يتوافد الحجاج المصريون الذين لم يزوروا المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج على المدينة، وأعدّت الجهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، وهي وزارات الداخلية التي تنظم حج القرعة، والسياحة التي تنطم الحج السياحي، والتضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، خطة تفويج الحجاج من مكة إلى المدينة لضمان وصولهم بسلام.

839 حاجا من حجاج السياحة يعودون إلى مصر غدا

وقالت سامية سامي، وكيل وزارة السياحة والآثار رئيس بعثة الحج السياحي، إنّ غرفة عمليات بعثة الحج السياحي في فندق أجياد مكارم بمكة المكرمة مستمرة في تلقي شكاوى شركات السياحة حول نقص الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة بمخيمات مِنى وعرفات والمدفوع ثمنها مسبقًا، لافتة إلى أنّ جميع الحجاج وشركات السياحة التي تضررت ستحصل على تعويضٍ مادي وفقًا لنوع الخدمة التي لم تقدم لهم، خصوصًا أنّ وزارة الحج السعودية هي المنوط بها الفصل في تلك القضايا.

وأضافت سامي، لـ«الوطن»، أنّ 893 حاجًا سيعودون إلى أرض الوطن، غدًا، مشيرة إلى أنّ بعثة الحج السياحي تقدّم تقريرًا يوميًا إلى أحمد عيسى عن أحوال حجاج السياحة، وأنّ وزير السياحة يوجّه يوميًا بضرورة وجود لجان وزارة السياحة بكل المناطق التي يوجد بها الحجاج، وحل كل المشكلات التي تواجههم.

تقديم تقرير بالإيجابيات والسلبيات لوزير السياحة

وكشفت سامي عن أنّ بعثة الحج السياحي ستقدم تقريرها النهائي إلى وزير السياحة والآثار حول موسم الحج السياحي، والذي يشمل كل الإيجابيات والسلبيات التي مر بها الموسم فور عودة كل حجاج السياحة من الأراضي المقدسة، مشددة على أنّه لولا بعض الأزمات التي واجهت الحجاج في منى وعرفات لكان موسم الحج هذا العام مثاليًا.

وأشارت إلى أنّ جميع حجاج السياحة الموجودين حاليًا في الأراضي المقدسة بخير، موضحة أنّ أعداد حجاج السياحة الذين توفوا في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج الحالي، وصل إلى 10 حجاج.

وأشارت إلى أنّ 893 حاجًا من حجاج السياحة سيعودون إلى أرض الوطن غدا، بعد أدائهم مناسك الحج، عبر رحلات جوية مسيّرة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلي مطار القاهرة.