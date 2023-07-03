المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/2024 للصفوف الأولى بالإسكندرية

يترقب أولياء الأمور إعلان المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 وخاصة للصفوف الدراسية الأولى بجميع المراحل التعليمية بدءاً من رياض الأطفال ومروراً بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوية العامة خدمات والثانوية الفنية والثانوية الفنية خدمات ويتم دفع المصروفات الدراسية للعام الجديد من خلال مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب وتحديد الإدارة التعليمية وإسم المدرسة.

المصروفات المدرسية 2023/2024

قال الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه جرى تحديد المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وسيتم تحصيل المصروفات الدراسية المدارس الحكومية والرسمية لغات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الإسكندرية.

المصروفات المدرسية 2023/2024

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن المصروفات المدرسية قد تحددت للصفوف الدراسية الأولى بجميع المراحل التعليمية على النحو التالي.

الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال 305جنية وأبناء العاملين 1711,05 والفئات المعفاة 37,10.

- الصف الأول الابتدائي 305 جنيهات وأبناء العاملين 1711,05 والفئات المعفاة 37,10.

- الصف الأول الإعدادي 305 جنيهات وأبناء العاملين 119,05 والفئات المعفاة 34 جنيها.

- الصف الأول الثانوي 530 جنيها وأبناء العاملين 292,95 جنيه والفئات المعفاة 65,90 جنيه.

- ‏الصف الأول الثانوي خدمات 2230 جنيها وأبناء العاملين 1142,95 وأبناء الشهداء 65,90 جنيه.

-‏ الصف الأول ثانوي فني 220 جنيها وأبناء العاملين 135,45 والفئات المعفاة 50,90 جنيها.

-‏ ثانوي فني خدمات 2020 وأبناء العاملين 1035,45 جنيه والفئات المعفاة 800,90.