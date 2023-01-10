«راجعين نتعلم»: سداد المصروفات وتوفير المستلزمات المدرسية لغير القادرين

أصبح التعليم هدفاً لا غنى عنه وغاية تقتضى حتمية الوصول، حيث تتقدم به الأمم وتنهض الشعوب، تلك حقائق عرفت مؤسسة حياة كريمة قيمتها وأدركتها جيداً، فما كان منها إلا أن أطلقت مبادرة «راجعين نتعلم»، من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجاً بسداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

ساعدت 40 ألف طالب فى 25 محافظة على 3 مراحل لرفع العبء عن الأسر

البداية كانت فى سبتمبر من العام الماضى، بلقاء وفد من «حياة كريمة» مع ممثلى قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم للبدء فى إجراءات سداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية، على أن يتم دفع المصروفات لـ20 ألف طالب من غير القادرين، فضلاً عن توفير المستلزمات لـ20 ألف طالب من الفئات المعفاة قانوناً، بحيث يكون الإجمالى هو مساعدة 40 ألف طالب فى 25 محافظة.

انطلاق «راجعين نتعلم» جاء تزامناً مع العودة للمدارس آنذاك وبدء العام الدراسى، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية، لرفع العبء عن الأسر فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع.

وفى ما يتعلق بتوزيع المستلزمات المدرسية، فقد تم التنسيق مع القطاع التنفيذى الميدانى بحياة كريمة ومديريات التربية والتعليم المختصة على توزيع 20 ألف شنطة مستلزمات مدرسية فى 25 محافظة على 3 مراحل، واستمر التوزيع فى محافظات المرحلة الأولى واستُئنف بالمراحل المتبقية تباعاً، مع وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، عقب التنسيق مع كل الجهات المعنية.

وجرى تحديد الطلاب الأكثر احتياجاً والأولى من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بحيث يقوم القطاع الميدانى للمبادرة عن طريق فرق المتطوعين داخل المحافظات، وبالتعاون مع الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى، بجمع بيانات المستفيدين من القرى والمحافظات المختلفة، ويتم التأكيد من الاستحقاق من خلال قاعدة البيانات المركزية للوزارة والأخرى لـ«التضامن».

وضمّت المرحلة الأولى من المبادرة محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الفيوم، بنى سويف»، والتى بدأت واستمرت حتى 23 سبتمبر، بينما شملت المرحلة الثانية «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، المنيا»، وبدأت من 24 حتى 27 سبتمبر، فيما بدأت المرحلة الثالثة منذ 28 حتى 30 سبتمبر، وتضم «مطروح، جنوب سيناء، الشرقية، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان».

«المبادرة» قدمت الدعم للتلاميذ من ذوى الاحتياجات والأيتام فى القرى الأكثر احتياجاً

«راجعين نتعلم» اهتمت أيضاً بتقديم الدعم للتلاميذ من ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام، رغم خضوعهم لإعفاء من وزارة التربية والتعليم من المصاريف الدراسية، علاوة على المعاشات المستحقة لهم من وزارة التضامن الاجتماعى، لكن حرصت المبادرة على أن يكون لهم دعم من جانبها من خلال إمدادهم بالمستلزمات الدراسية مجاناً