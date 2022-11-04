التعليم: تسليم الكتب المدرسية في المدارس الخاصة مرتبط بدفع المصروفات

أكدت الدكتورة إيمان صبري، مدير إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أن تسليم الكتب المدرسية في المدارس الخاصة مرتبط بدفع المصروفات الدراسية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قرار بمنع دخول أي طالب المدرسة لم يقم بسداد المصروفات، موضحة أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط ومنتظم داخل جميع المدارس ولا يوجد ما يعوق سير الدراسة داخل المدارس.

المدارس الخاصة سلمت الكتب المدرسية للطلاب

وقالت صبري، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ جميع المدارس الخاصة قامت بتسليم الكتب المدرسية للطلاب خلال سير العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أنه لا يوجد أية أزمات في الكتب، وأن جميع الطلاب الذين سددوا مصروفات الكتب استلموها في الحال، موضحة أن إدارة التعليم الخاص والدولي تقوم تحل مشكلات أولياء الأمور والطلاب بصورة عاجلة حال حدوثها.

المدارس الخاصة تحصل المصروفات الدراسية على 3 أقساط

وأوضحت صبري، أن المدارس الخاصة تحصل المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023 على 3 أقساط، مؤكدة أن جميع المدارس ملتزمة بقرار تقسيط المصروفات، لتخفيف العبء على أولياء الأمور، منوهة إلى أن إدارة التعليم الخاص والدولي لم تتلق أي شكاوى من أولياء أمور المدارس الخاصة منذ بداية الدراسة في 1 أكتوبر الماضي، وأن أي شكاوى تصل الإدارة يتم العمل على حلها في الحال.

إجراءات صارمة ضد كورونا داخل المدارس الخاصة

وأشارت صبري، إلى أن هناك تعليمات مشددة على مديري المدارس الخاصة بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بشكل دوري، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين منذ بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر الماضي.