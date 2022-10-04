وكيل «تعليم مطروح» يوجه بدعم الطلاب غير القادرين لسداد المصروفات المدرسية

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إجتماعاً مع أعضاء مجلس أمناء محافظة مطروح بمقر ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وتناول الاجتماع العديد من الملفات الهامة لدعم منظومة التعليم بالمحافظة، وأشاد بالدور الكبير الذى يلعبه مجلس الأمناء خلال الفترة الحالية في توجيه التلاميذ بالحضور للمدارس والانتظام وعدم الغياب بالتواصل مع أولياء الأمور، والدور الهام خلال المرحلة الماضية في دعم منظومة الامتحانات و اعداد وتجهيز الاستراحات الخاصة بالمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات الأخيرة.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، مع أعضاء المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بدفع منظومة التعليم والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة، ومنها ضرورة تقديم الدعم لمديرى المدارس من أجل تجهيز المدارس بشكل لائق وتهيئة المناخ لابنائنا الطلاب ودعم الأنشطة التربوية لتحقيق الطلاب الاستفادة القصوى من تواجدهم بالمدرسة.

سداد المصروفات للطلاب غير القادرين

واستعرض وكيل تعليم محافظة مطروح دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات المدرسيه بالتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية موجهاً مجلس أمناء مرسى مطروح بالمشاركة الإيجابية فى هذا الملف على أعتبار أن إدارة مرسى مطروح التعليميه تعد الأكبر من بين الادارات التعليمية التسع، كما جري مناقشة ضرورة تعاون مجلس الأمناء فى ملف رفع معدلات ونسب نواتج التعلم لدى الطلاب على مستوى الادارات، مشدداً أن هذا الملف هو الأهم من بين الملفات التى يتم طرحها نظراً لأنه يرتبط بملفات أخرى مثل ملف الجودة مشيرا أن قيادات التعليم على مستوى المحافظة تعمل جاهدة للارتقاء بهذا الملف و أنه جارى خلال المرحلة القادمه وضع خطة بالتعاون مع موجهى عموم المواد التعليميه للعمل على رفع نواتج تعلم الطلاب.

العمل بنظام الحصة

وتناول الاجتماع ملفات مثل معدلات العجز والزياده والعمل بنظام الحصة وسبل دعم منظومه النقل من أجل التيسير على المعلمين للوصول الى مكان عملهم بكل سهولة و يسر، وأعلن مجلس الأمناء كامل دعمه لكافة القرارات و الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليميه بالمحافظة، كما أعرب المجلس عن تأييدهم المطلق لكافة إجراءات تعليم مطروح لضبط المنظومة التربوية.