رجب محروس: الربط بين مصلحتي الضرائب والجمارك يأتي في إطار التحول الرقمي

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الربط بين مصلحتي الضرائب والجمارك يأتي في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي بالكامل، موضحا أن الهدف من ربط الجمارك بالضرائب هو ربط شبكي بين كل المصالح الإيرادية للدولة المصرية.

استيراد وتصدير

وأضاف رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، على قناة «سي بي سي»، أن هناك حصرا لجميع التعاملات التي تتم في جميع المصالح بالنسبة للجمارك، وهناك استيراد وتصدير يصب في الضرائب المصرية، موضحا أن من ضمن مهام التحول الرقمي تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وتابع: «تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مراحل وفي حالة عدم الالتزام بالفاتورة الإلكترونية يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية»، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية ملزمة للسماح بالاستيراد أو التصدير.