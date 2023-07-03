رحلت عن 134 عاما.. تفاصيل وفاة الحاجة كاملة أكبر معمرة في الشرقية

ودعت قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، الحاجة كاملة عبدالسلام موسى، التي توفيت، عن عمر يناهز 134 عاما، بعد مرورها بأزمة صحية قبل 3 أيام لفظت على إثرها أنفسها الأخيرة.

تزوجت 4 مرات ومات طفلها الوحيد

وقال رضا عبدالحليم، مقيم بقرية سلمنت أحد أقارب المعمرة الراحلة، لـ«الوطن»، إن الحاجة كاملة عبدالسلام مواليد 1889، وأنها تزوجت 4 مرات؛ ولكنها لم تنجب سوى مرة واحدة فقط، ومات طفلها وهو رضيع، مضيفًا أن زوجها الأول كان ابن عمها، ثم تزوجت 3 آخرين كان من بينهما عمدتي قريتين، لافتا إلى أنها لم يقدر لها أن تنجب أبناء، وتوفي أزواجها الأربعة قبل وفاتها.

تعيش مع أحفاد شقيقها

وأشار إلى أنها كان لديها أخ غير شقيق، كان يعيش معها هو وأولاده، وخلال السنوات الأخيرة كانت الحاجة الراحلة تقيم مع أحفاد شقيقها، ويتولون رعايتها، كما كان أقاربها يحرصون على زيارتها كما كان أقاربها في قرية سلمنت وقرية بساتين يقومون باستضافتها.

كانت محبوبة من أهالي القرية

وأوضح أنه على الرغم من كبر سنها وتقدمها في العمر إلا أنها كانت لديها ذاكرة قوية، ولم تعان من أمراض مستعصية سوى عدم قدرتها على الحركة، مضيفا أن أهالي القرية كانوا يحبونها ويحرصون على الاطمئنان عليها من وقت لآخر وكثير كانوا يطلبون منها الدعاء لهم، مشيرين إلى أن دعوتها كانت مستجابة.

عاصرت 10 ملوك وزعماء

ولفت إلى أن الحاجة الراحلة، عاصرت نحو 10 من الملوك والزعماء الذين حكموا مصر.

تشييع جثمان أكبر معمرة في بلبيس بالشرقية

الجدير بالذكر أن جموع غفيرة من أهالي قرية سلمنت في تشييع جثمان السيدة الراحلة التي اشتهرت بين الأهالي بـ«الجدة كاملة»، مشيرين إلى أنها كانت تتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق وسيرتها العطرة.