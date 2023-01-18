وفاة أكبر معمرة في العالم عن 118 عاما.. ولدت قبل الحرب العالمية الأولى

العديد من الأشخاص حول العالم تخطوا حاجز المئة، وانضموا لقائمة المعمرين في الأرض، كانت من بينهم الراهبة الفرنسية لوسيل راندون، والمعروفة باسم «أندريه»، وهي أكبر شخص لا يزال على قيد الحياة في العالم، ولكنها توفت عن عمر ناهز 118عاما، وفقًا لما أعلنته دار المسنين التي كانت تعيش بها، بحسب «سكاي نيوز عربية».

الراهبة الفرنسية ولدت في يوم 11 فبراير من عام 1904،أي قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بعشر سنوات، ووفقًا لقائمة تصنيف المعمرين العالمية التابعة لمجموعة أبحاث الشيخوخة، تعد هي أكبر الأحياء سنًا في العالم، وقد رحلت أثناء نومها، بعد محاولة فاشلة لإيقاظها من النوم، بحسب ما أكده دافيد تافيلا، المسئول الإعلامي لدار المسنين.

المسئول عن دار المسنين: كانت تتمنى الموت

وقال المسئول الإعلامي: «كانت الأخت أندريه تتمنى الموت وترغب بلقاء شقيقها مجددا، وهناك حزن كبير في نفوسنا بعد وفاتها»، وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فلا توجد هيئة رسمية صدر شهادات تثبت أن الراهبة الفرنسية هي أكبر المعمرين على الأرض، ولكن وفقًا للخبراء، فهي الشخص الأكبر سنًا في العالم بحبس السجلات المدنية، كما أكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية ذلك، بعد وفاة المعمرة اليابانية كاين تاناكا عن عمر 119 عامًا في 29 إبريل الماضي.

فقدت بصرها وأصيبت بكورنا

وبعد تأكيد «جينيس» أنها أكبر المعمرين على الأرض، خاصة على المستوى الفرنسي والأوروبي، قالت: «يقال إن العمل يقتل، لكن بالنسبة لي العمل جعلني استمر، عملت حتى سن الثامنة بعد المئة».

وكانت «أندريه» فقدت بصرها خلال السنوات الماضية والقدرة على تحريك بعض أعضائها الجسدية.

وولدت لوسيل راندون أو الأخت أندريه في مدينة آليس جنوبي فرنسا، وانضمت إلى جماعة خيرية كاثوليكية في عام 1944، وقد أصيبت بفيروس كورنا المستجد العام الماضي، واستطاعت التعافي منه رغم كبر سنها.