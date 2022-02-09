وفاة أكبر معمرة بالقليوبية عن عمر يناهز 108 أعوام وصلاة الجنازة غدا

غيب الموت، اليوم الأربعاء، أكبر معمرة في محافظة القليوبية وهي الحاجة سرية حسن سرو، ابنة قرية تل بني تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، وصاحبة الـ108 أعوام.

موعد ومكان صلاة الجنازة على معمرة القليوبية

وقال الدكتور صبحي شعلان، رئيس قسم النحت بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، وحفيد المعمرة، إنه من المقرر أداء صلاة الجنازة غداً الخميس، عقب صلاة الظهر، بمسجد سيدي دياب، والعزاء غداً أيضا بمنزل الدرايزة بقرية تل بني تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.

المعمرة من مواليد عام 1914

يذكر أنه مع قيام ثورة 1919، كانت المعمرة تبلغ من العمر 5 سنوات، فهي من مواليد عام 1914.

وقالت المعمرة في وقت سابق، إنها منذ ولادتها ظلت في قرية تل بني تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر في القليوبية، وتزوجت ابن عمها، وهي ابنة 19 عاما، وأنجبت منه 5 أولاد و3 بنات، وظلا سويا إلى أن توفي زوجها عام 1995، وخلال كل هذه المدة حملت ذكريات لا تزال محفورة في ذهنها.