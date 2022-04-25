وفاة «تاناكا» اليابانية .. أكبر معمرة في العالم عن عمر 119 عاما

أعلنت قناة «NHK » اليابانية، وفاة كاني تاناكا، أكبر معمرة يابانية في العالم، عن عمر يناهز 119 عامًا، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وذكرت القناة اليابانية أن «تاناكا»، عاشت في منشأة للمسنين في مدينة فوكوكا، لافتة إلى أن محافظة فوكوكا اليابانية أعلنت نبأ وفاة المعمرة اليابانية في إحدى مستشفيات المحافظ في التاسع عشر من شهر أبريل الجاري.

ودخلت «تاناكا »، موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، يوم 9 مارس 2019، كأكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، وذلك بعد وفاة «شِييُو مياكو» ذات الـ117 عامًا يوم 22 يوليو 2018.

ولدت قبل ميعادها

ولدت «تاناكا»، يوم 2 يناير 1903 في قرية كازوكي في محافظة فوكوكا في اليابان في جزيرة كيوشو الجنوبية، وواجهت والداتها صعوبات في حملها لدرجة جعلتها تولد قبل ميعادها كما أنها تم إرضاعها من سيدات أخريات غير أمها.

ووفقاً لعدة مصادر يابانية، فإن « تاناكا» عملت خلال الحرب العالمية الثانية في محل بيع «كعك أرز وأودون وأوشيروكو» مع زوجها هيديو تاناكا، الذي تزوجته عام 1922، وأنجبت منه 4 أولاد وتبنت الخامس، واستمرت بالعمل في المتجر بعد وفاة زوجها وابنها حتى سن الـ 63 من عمرها.

نجت من سرطان البنكرياس في عمر45

عانت «تاناكا»، من عدة أمراض خطيرة خلال فترة حياتها، أبرزها عندما أصيبت في سن الـ 35 مع ابنتها المتبناة بالحمى التيفودية، كما خضعت أيضاً لعملية من أجل سرطان البنكرياس في عمر الـ 45 عام، وعملية إزالة حصوات المرارة في عمر الـ 76 عام، كما أنها أُصيبت بسرطان القولون وعمرها 103 أعوام ونجت منه.

وودعت« تاناكا » العالم عن عمر 119، تاركة خلفها ذكريات كثيرة بدأت مع الحرب العالمية الثانية وانتهت بمعايشتها لجائحة فيروس كورونا المستجد وأخيراً بالحرب الروسية الأوكرانية، التي أطلق عليها البعض بأنها حرب عالمية ثالثة.