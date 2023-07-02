إقامة عزاء المخرج إيهاب أبو زيد بحضور عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة

أقيم منذ قليل، عزاء المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قناة النهار، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

أبرز الحاضرين بعزاء إيهاب أبو زيد

وكان في مقدمة الحضور، الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي محمد الباز، ومريم أمين وحسن خضر وإبراهيم فايق وعبد الفتاح مصطفى ورامي الحلواني.

كما حضر أيضا كل من حميد الشاعري، جاسمن طه زكي، مصطفى عاطف، أنوشكا، محمد جمعة، حسام داغر، علي إدريس، معتز التوني، وحضر أيضا إبراهيم سعيد ووائل القباني.