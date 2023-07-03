زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة، إقليم بابوا أقصى شرق البلاد اليوم، وفقا لما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا.

وأوضحت الوكالة، أنّ الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا على اليابسة، وليس من المحتمل حدوث موجات مد عاتية، تسونامي

وأشار مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إلى أنّ مركز الزلزال وقع على بعد 135 كيلومترا جنوب غرب منطقة أبيبورا، بمدينة جايابورا، عاصمة إقليم بابوا.

مركز الزلزال وقع على بعد 135 كيلومترا

وقالت مصادر في الشرطة، إنّ السكان في جايابورا عاصمة إقليم بابوا شعروا بالزلزال بقوة، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات، بحسب وكالة رويترز.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يسمى بـ«حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة للزلازل.