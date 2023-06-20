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قتل 40 ألف شخص.. بركان أناك كراكاتو يثور من جديد في إندونيسيا (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
09:56 ص | الثلاثاء 20 يونيو 2023
ثوران بركان أناك كراكاتو في إندونيسيا

ثوران بركان أناك كراكاتو في إندونيسيا

ثار بركان أناك كراكاتو في إندونيسيا، صباح اليوم، مما أدى إلى اندلاع رماد يصل ارتفاعه إلى 1.5 كيلومتر، وفقًا لمركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية.

ثوران بركان أناك كراكاتو في إندونيسيا

وقال ضابط مركز المراقبة في جبل أناك كراكاتو «جومونو»: «كان عمود الرماد أبيض ونحول إلى اللون الرمادي الداكن بشكل كثيف»، وأضاف أن الرماد انتشر متوجها إلى الجنوب الشرقي من البلاد.

 

واندلع بركان

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بقلم سارة ثروت