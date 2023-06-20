قتل 40 ألف شخص.. بركان أناك كراكاتو يثور من جديد في إندونيسيا (فيديو)
كتب:
سارة ثروت
09:56 ص | الثلاثاء 20 يونيو 2023
ثوران بركان أناك كراكاتو في إندونيسيا
ثار بركان أناك كراكاتو في إندونيسيا، صباح اليوم، مما أدى إلى اندلاع رماد يصل ارتفاعه إلى 1.5 كيلومتر، وفقًا لمركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية.
ثوران بركان أناك كراكاتو في إندونيسيا
وقال ضابط مركز المراقبة في جبل أناك كراكاتو «جومونو»: «كان عمود الرماد أبيض ونحول إلى اللون الرمادي الداكن بشكل كثيف»، وأضاف أن الرماد انتشر متوجها إلى الجنوب الشرقي من البلاد.
واندلع بركان
IMPRESIONANTE Fumarola
del Volcan Krakatau Volcano Indonesia #Eruption #AnakKrakatau #Sismo #Erupsi#Temblor #FelizMartes بركان أناك كراكاتو، كان في حالة تأهب أمس الاثنين بدون دوي انفجار، بسعة قصوى 70 ملم لمدة 3 دقائق وثانيتين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)،
ويشار إلى أن الاضطراب الجبلي التابع لبركان أناك كراكاتو ازداد خلال الفترة من بين 6 إلى 11 يونيو الماضي، مسجلاً 9 ثورات بركانية تقذفها الرماد البركاني لمسافة تصل إلى 3.5 كم في السماء.
ويذكر أن إندونيسيا تشهد نشاطا للبراكين بشكل متكرر، إذ تقع بمنطقة حزام النار في المحيط الهادئ وتمتلك نحو 127 بركانا نشطا، ونبع بركان أناك كراكاتاو، من بركان كراكاتاو، الذي انفجر بشكل مفجع عام 1883 وقتل نحو 40 ألف شخص في سلسلة من موجات التسونامي.