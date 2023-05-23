 ثوران بركان جبل «ميرابي» في إندونيسيا

ثار بركان جبل «ميرابي»" الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى انبعاث الحمم البركانية على بعد أكثر من كيلومترين من فوهة البركان.

ونقل راديو «تشانيل نيوز آشيا»، في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن رئيس مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية «أجوس بودي سانتوسو» قوله انه تم تسجيل عشرات الهزات الصغيرة المتعلقة بثوران البركان، مشيرا إلى أن نشاط ميرابي زاد بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن هذه الأنواع من الزيادات تحدث غالبا في الجبل.

يشار إلى أن «ميرابي» هو أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا ويبلغ مستوى التحذير به الدرجة الثانية، ووقع آخر ثوران عنيف للبركان عام 2010 وتسبب في مقتل أكثر من 350 شخصًا.