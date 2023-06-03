إندونيسيا تقترح خطة سلام لحل الأزمة الأوكرانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن برابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي، اقترح خطة سلام للأزمة الأوكرانية، داعيًا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح، واستفتاء تجريه الأمم المتحدة في المناطق التي وصفها بـ«الأراضي المتنازع عليها»، داعيا وزراء الدفاع والعسكريين من مختلف دول العالم لإصدار إعلان يدعو إلى وقف الأعمال العدائية.

إنشاء منطقة منزوعة السلاح

واقترح سوبيانتو، خطة متعددة النقاط، تشمل وقفًا لإطلاق النار في المواقع الحالية التي يتمركز فيها الطرفان المتحاربان، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بالانسحاب 15 كيلومترًا من موقع عمليات كل طرف، مشددًا على ضرورة مراقبة المنطقة منزوعة السلاح، والإشراف عليها من قبل قوة حفظ سلام تنشرها الأمم المتحدة.

دعوة لوقف الأعمال العدائية

وشدد وزير الدفاع الإندونيسي بحسب تقرير «القاهرة الإخبارية»، بأنه ينبغي أن تُجري الأمم المتحدة استفتاءً للتأكد بموضوعية من رغبات غالبية سكان مختلف المناطق المتنازع عليها، ويأتي اقتراح إندونيسيا في أعقاب زيارة الرئيس جوكو ويدودو إلى موسكو وكييف، حيث عرض الوساطة بين زعيمي البلدين وإحياء محادثات السلام، وكان في ذلك الوقت أيضًا يترأس مجموعة العشرين.