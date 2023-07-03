استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 آخرين في عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، فجر يوم الاثنين.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى إلى استشهاد الشاب أبو الوفا وشابين آخرين لم تُعرف هويتهما بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، كما جرفت العديد من الطرق الرئيسة المؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء «الأباتشي» أو طائرات الاستطلاع.