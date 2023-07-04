الحصول على قرض من البنك لتمويل شراء سيارة جديدة، سواء لأصحاب المعاشات، أو الموظفين بالحكومة والخاص، أو أصحاب الأعمال الحرة، على أن يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين، ونسبة العائد في حاله وجود ضامن حكومي 11%، والحد الأدنى لمقدم السيارة 25%، كما يوجد مصاريف إدارية بنسبة 1% يتم سدادها نقداً.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» شروط الحصول على تمويل شراء سيارة من «التضامن» لأصحاب الأعمال الحرة، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.

لأصحاب الأعمال الحرة.. شروط الحصول على تمويل شراء سيارة من «التضامن»

- مدة التمويل: «60 شهرا لسيارات المعاقين، 90 شهرا للسيارات الملاكي».

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- تقديم إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل.

- تقديم بيان مفردات الدخل «مرتب / معاش».

- تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل.

- عرض سعر للسيارة، بشرط لم يمضي على موديلها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع ولم يسبق ترخيصها.

- يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح بنك ناصر بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك.

- في حالة سداد طالب التمويل 50% من قيمة عرض السعر السيارة، يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب، عند طلب البنك بشرط أن يغطي قيمة القسط الشهري.

- في حالة سداد طالب التمويل 25% من قيمة عرض السعر السيارة، يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب، بشرط أن يغطي مرتب كل منهم على حدة قيمة القسط الشهري.