بدء صرف معاشات يوليو من بنك ناصر غدا.. متاح عبر الماكينات وفوري

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدء صرف المعاشات للعملاء غدا الجمعة الموافق 23 يونيو، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في المحافظات، واتخاذ التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

يوم الأحد الموافق 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه جرى إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

وشددت أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.