«التضامن»: 582 ألف شاب وفتاة استفادوا من تدريبات برنامج «مودة»

برنامج «مودة»، أحد البرامج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت مظلة قطاع الشؤون الاجتماعية، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف لتكوين الأسرة، ما يترتب عليه خفض نسب الطلاق، والعنف الأسري.

عدد المترددين على منصة «مودة» 4.6 مليون فرد

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ عدد المترددين على منصة مودة، تخطى 4.6 مليون فرد على مستوى محافظات الجمهورية، بنسبة 71% من الذكور، مقابل 29% من الإناث، لافتة إلى أنّ هناك نحو 582 ألف فتاة وشاب حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج «مودة»، والتي تستهدف إعداد المقبلين على الزواج داخل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها حرصت على إعداد وإطلاق الكثير من الحملات الإعلامية والتوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي سجلت مشاهدات نحو 25 مليون مشاهدة.

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، هناك عدد من المحاور تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال برنامج «مودة»، ومنها «تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية لتأدية دورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق».