مسؤول روسي: موسكو نقلت 700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا لأراضيها

قال جريجوري كاراسين، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي «مجلس الشيوخ»، إن موسكو جلبت نحو 700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى أراضيها.

وأضاف «كاراسين»: «في السنوات الأخيرة وجد 7 آلاف طفل ملاذًا معنا، هربًا من القصف في مناطق الصراع بأوكرانيا»‬‬‬، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

جلب أطفال من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية

وترى موسكو أن برنامجها المتمثل في جلب أطفال من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية يهدف إلى حماية الأيتام والأطفال، الذين‭‭‭ ‬‬‬أصبحوا وحيدين في مناطق الصراع ولا يجدون من يرعاهم، إلا أن أوكرانيا ترى أن الكثير من الأطفال جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني، وتقول الولايات المتحدة إن آلاف الأطفال أجبروا على ترك منازلهم.

وجرت معظم عمليات نقل الأطفال في الأشهر القليلة الأولى من الحرب، وقبل أن تبدأ أوكرانيا هجومها المضاد الرئيسي لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في الشرق والجنوب أواخر أغسطس.

وأشارت تقديرات الولايات المتحدة، إلى أن روسيا رحلت قسرًا 260 ألف طفل، بينما تقول وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة في أوكرانيا، إن 19492 طفلًا أوكرانيًا جرى نقلهم بشكل غير قانوني.