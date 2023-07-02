أخبار روسيا وأوكرانيا.. القوات الجوية الأوكرانية تصد هجوم روسي على كييف

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة يوميا، إذ أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنَّ أنظمة الدفاع الجوي شاركت، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في صدّ هجوم جوي شنته القوات الروسية على كييف.

وفي التفاصيل، بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، سمع شهود من رويترز دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا، ولم ترد أي معلومات بعد عن الأضرار المحتملة.

أخبار روسيا وأوكرانيا

ودوت صفارات الإنذار دوت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي للتحذير من غارات جوية ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

فيما أكّدت قيادة مجموعة القوات الجنوبية الروسية، في تصريحات خاصة لوكالة «تاس» الروسية، أنَّ القوات الروسية المحمولة جوا صدت هجوم 300 جندي أوكراني، مدعومين بـ6 دبابات و10 مصفحات في دونيتسك.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعض الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.

الجيش الروسي يدمر محطة «ستارلينك» الأوكرانية للاتصالات الفضائية

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أكّد فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة جنوب بالجيش الروسي اليوم الأحد، أنَّ القوات الروسية تمكّنت من تدمير محطة ستارلينك الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزا للتحكم بالمسيرات بالقرب من أرتيوموفسك.

وأوضح أستافيف، أن مدفعية المجموعة دمرت محطة اتصالات ستارلينك ومركزا للتحكم في المسيرات الأوكرانية والمسيرات من طراز (Leleka-100) ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة.