تجديد حبس جزار المونوريل وثلاثة من مساعديه 15 يومًا

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تجديد حبس جزار المونوريل و3 من معاونيه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر من خلاله جزار يعلق اللحوم على عمود المونوريل، وهو القطار الطائر القادم من أكتوبر إلى العاصمة الإدارية.

معاينة تلفيات عمود المونوريل

وأفادت تحقيقات النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الحادث وعاينت التلفيات الموجودة في عمود المونوريل، بأن جزار مدينة نصر الشهير بجزار المونوريل تسبب في إحداث ثقب في العمود وعلق فيه اللحوم وقت سلخها بحكم أنه يمتلك محل جزارة في الجهة المقابلة.

حفرة في عمود المونوريل

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن جزار المونوريل استعان بجزارين إثنين جائلين وسيدة من أجل معاونته في ذبح وتقطيع لحوم الأضاحي، خلال موسم عيد الأضحى واستغل امتلاكه محل جزارة في ذات المنطقة، وأحدث حفرة في عمود المونوريل واستخدمه في تعليق لحوم الأضاحي بعد ذبحها بواسطة جنش حديدي حتى يتمكن من سلخها وتقطيع لحومها.

اعتراف جزار المونوريل

واعترف المتهم ومعاونوه بتفاصيل الجريمة، زاعمين أنهم لم يتعمدوا عملية الإتلاف بل ما حدث كان بدافع سرعة العمل واستغلال موسم الذبح؛ حتى يتمكنوا من الاستفادة بأرباح كبيرة من موسم العيد، وأن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقيمون في تلك المنطقة كانوا يحضرون إليهم الأضاحي من أجل ذبحها.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على جزار المونوريل، بعد تداول مقطع فيديو يظهر من خلاله جزار يقوم بتعليق اللحوم في عمود قطار المونوريل، وأنه أحدث ثقبا في العمود.