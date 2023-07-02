«جزار المونوريل» يعترف بتفاصيل جريمته: استغلينا العيد وقولنا الدنيا فاضية

أدلى المتهم بتعليق اللحم على أحد أعمدة المونوريل، بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة، خلال جلسة التحقيق التي خضع لها والمتهمين الثلاثة الآخرين في القضية صباح اليوم، بتهة إتلاف المال العام وجزء من عمود المونوريل، فضلا عن إشغال الطريق، والذبح خارج المجازر العامة، واستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين.

اعترافات جزار المونوريل

وأضاف المتهم في واقعة «جزار المونوريل»، أنّه والمتهمين الآخرين اتخذوا مكان الواقعة محلًا لممارسة عملهم استغلالًا لفترة العيد والحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل ذبح الأضاحي لهم، قائلا: «الدنيا كانت فاضية وقولنا نستغل الوقت ده وندبح إحنا».

محاكمة جنائية للمتهمين

ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة خلال ساعات، قرارًا بمحاكمة جزار المونوريل والمتهمين الثلاثة الآخرين وبينهم سيدة، إلى المحاكمة الجنائية.

كشف ملابسات الواقعة

وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه ملابسات تداول منشور عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل.

وبعد فحص المنشور أمكن تحديد مكان الواقعة، وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، وأنّ وراء ارتكابها «مالك محل جزارة، وسيدة تعمل بذات المحل، و2 جزارين متجولين»، وجميعهم مقيمون في القاهرة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين، واتخاذهم من محل الواقعة مكانا لممارسة عملهم، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة، واتخذت الإجراءات القانونية.