هل يومي 20 و27 يوليو إجازة رسمية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص؟

يترقب أكثر من 35 مليون عامل مصري يعملون بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، الإجازات التي سوف يحصلون عليها خلال شهر يوليو الجاري 2023، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى رسميًا اليوم.

التفاصيل الكاملة للإجازات الرسمية المتبقية في شهر يوليو

ويتساءل هل العاملون بهذه القطاعات سيحصلون على إجازة يومي 19 و23 يوليو رسميًا أم سيحصلون على الإجازة يومي 20 و27 يوليو؟ وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» في التقرير التالي تستعرض بالتفاصيل الكاملة الإجازات الرسمية المتبقية مدفوعة الأجر خلال شهر يوليو الجاري وعدد أيامها.

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر

ووفقًا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ، وأيضا قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص، فإنه من المقرر أن يحصل العاملون بهذه القطاعات على إجازتين رسميتين مدفوعتين الأجر ، خلال الفترة المتبقية من شهر يوليو الجاري 2023

الإجازة الأولى ستكون يوم الخميس 20 يوليو بدلًا من الأربعاء 19 يوليو، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية للعام الهجري 1445، وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة من الأربعاء إلى الخميس.

والإجازة الثانية ستكون يوم الخميس 27 يوليو بدلًا من الأحد 23 يوليو 2023، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وأيضًا بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة من الأحد الى الخميس من نفس الأسبوع.

آخر إجازات الموظفين في عيد الأضحى

جدير بالذكر أنَّ اليوم الاثنين هو آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، لموظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، ليكون عدد الأيام التي حصلوا عليها إجازة بأجر كامل بمناسبة العيد، هي 7 أيام، بدأت من الثلاثاء 27 يونيو حتى 3 يوليو الجاري.