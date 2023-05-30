تفاصيل جديدة عن حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف.. «إجازة رسمية بالأردن»

ينتظر الوطن العربي موعد حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف، المقرر عقده بعد غد الخميس، واعتبر الديوان الملكي الأردني هذا اليوم عطلة رسمية للعاملين بالهيئات الحكومية، لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في مظاهر الاحتفال، تحديدا أنه سيجري إذاعة الحفل في بث مباشر على شاشات التلفزيون.

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، أن حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف، من المقرر إقامته داخل قصر زهران التاريخي بالعاصمة الأردنية عمان، ويعرف بأنه رابع القصور الملكية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، فإن الحفل يتضمن وصول الموكب الملكي إلى قصر الحسينية فور الانتهاء من عقد القران، وذلك لاستقبال ضيوف الحفل وإقامة العزائم.

حفل غنائي بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وقبل يوم من حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف، أحيا عدد كبير من الفنانين من الدول العربية، حفلًا غنائيًا بمناسبة الزفاف، أقيم داخل ملعب عمان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، وشاركت فيه ديانا كرازون، وزين عوض، وراغب علامة وتامر حسني، بحضور عدد كبير من المواطنين؛ إذ كان الدخول مجانيا عن طريق التسجيل على موقع إلكتروني تابع للحفل.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الثقافة الأردنية، خلال الأيام الماضية، عن إقامة عروض فلكلورية وفقرات غنائية مختلفة في الأول من يونيو؛ بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف، داعية الجميع على صفحتها الرسمية عبر موقع «تويتر»، للمشاركة في احتفالات الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حسبما ذكر بيان الوزارة.